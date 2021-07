Advogado garante Vieira "sereno e tranquilo": «Vai descansar, porque amanhã vai ser um dia grande»

Depois de ter falado à chegada à esquadra da PSP de Moscavide, o advogado Magalhães e Silva voltou a falar à imprensa à saída. Sobre o estado de espírito de Luís Filipe Vieira, o representente legal do presidente das águias diz ter visto alguém "sereno e tranquilo". "Vai descansar agora, porque amanhã vai ser um dia grande em termos de acontecimentos. Ansiedade? Se está, é natural que esteja, mas não se nota."





"Continuo com convicção com que fiquei quando ouvi e li as declarações na comissão parlamentar. Em face dessas declarações só pode haver tranquilidade", acrescentou ainda o casuístico, que revelou ainda que Vieira irá pernoitar sozinho, pois "as celas são individuais".