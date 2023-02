Advogados recusam revelar se já acederam ao processo que tem a SAD do Benfica e Rui Costa como arguidos

Os advogados do Benfica emitiram um comunicado onde anunciam que não irão revelar quaisquer informações sobre o processo que levou à constituição como arguidos de Rui Costa, Domingos Soares de Oliveira, Nuno Gaioso, José Eduardo Moniz e a própria SAD do Benfica.Depois de Nuno Brandão, advogado de Francisco J. Marques, ter revelado em Tribunal que causídicos ligados ao FC Porto já tinham tido acesso ao referido processo, João Medeiros, Rui Patrício e Paulo Saragoça da Matta foram várias vezes questionados se também já tinham tido o mesmo direito. Mas perante a insistência neste assunto, anunciaram que, por agora, não irão fazer quaisquer revelações sobre assunto nem de qualquer ato ligado a este processo.1. Desde que foi sabido por terceiros que julgamos estranhos ao processo (e com base em fonte que desconhecemos) e tornado público - por notícia saída em 1 de fevereiro corrente no jornal "CM" - que havia sido deferida a requerida consulta dos processos 5340/17 e apensados, por nós solicitada em nome e emrepresentação da nossa constituinte Benfica – Futebol, S.A.D., temos recebido vários contactos, nomeadamente de senhores jornalistas, no sentido de apurar se já procedemos à consulta e, em caso afirmativo, de que elementos e qual o teor dos mesmos.2. Ora, perante o sucedido e sendo expectável que ocorram novos contactos, cabe deixar inequívoco que - além dos deveres deontológicos a que estamos adstritos - temos a informação de que o processo se encontra sujeito a segredo de justiça dito externo, pelo que não podemos, e em qualquer caso não quereríamos pela mesma razão, divulgar atos processuais, divulgação essa que pode, aliás, constituir ilícito criminal, independentemente de ter havido ou não por parte do infrator contacto com o processo.