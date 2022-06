Afinal, o Sporting não é o único 'prejudicado' na contabilização de Supertaças do Benfica

Uma das fotografias que marcou o arranque dos trabalhos desta segunda-feira no Seixal, que tem Helton Leite como principal figura, tornou-se polémica depois de se ter constatado um erro nas datas referentes às conquistas das oito Supertaças Cândido de Oliveira do clube.

Inicialmente, pensava-se que o Sporting tinha sido o único prejudicado, uma vez que as águias 'reclamam' ter conquistado a Supertaça na temporada 2015/16, época em que o vencedor foi o rival Sporting. Isto, antes de o clube não ter mencionado a sua última conquista na prova, em 2019/20, quando goleou os leões por 5-0 no Estádio do Algarve, ainda sob a batuta de Bruno Lage.

Contudo, existem mais erros a apontar nas datas em que as águias dizem ter conquistado o troféu. Como é possível ver na imagem, o Benfica diz ter conquistado a Supertaça em 1979/80, 1984/85, 1988/89, 2004/05, 2013/14, 2014/15, 2015/16 e em 2016/17. Mas, na verdade, em apenas duas destas datas isso é verdade, nomeadamente em 2014/15 e em 2016/17.

Nas outras seis épocas, os vencedores foram clubes que não o Benfica. Por exemplo, em 1979/80 o clube que venceu a Supertaça Cândido de Oliveira (então oficiosa) foi o Boavista, depois de derrotar o FC Porto por 2-1, com um 'bis' de Júlio Carlos. Já em 1984/85, foi o FC Porto quem conquistou o troféu, depois de golear (4-0) as águias na finalíssima disputada a duas mãos (3-0 e 1-0), depois do empate (1-1) na final desse ano. Em 1988/89, o V. Guimarães conquistava a sua primeira Supertaça, depois de bater o FC Porto por 2-0, na final disputada também a duas mãos.

Mas há mais na entrada do novo milénio. Em 2004/05, o FC Porto levantava o seu 14.º título da Supertaça, depois de bater o Benfica por 1-0, com um golo de Ricardo Quaresma. Nove épocas depois (2013/14), o FC Porto voltaria a conquistar a Supertaça - a quinta de forma consecutiva - ao superiorizar-se ao V. Guimarães com uns claros 3-0. Por fim, em 2015/16 era o Sporting quem levantava o troféu, depois de bater o Benfica por 1-0, naquele que foi o primeiro jogo oficial de Jorge Jesus contra as águias após mudar-se para o rival.

De forma a resumir tudo o que já foi aqui escrito, deixámos em baixo a comparação entre o correto e o errado, ou seja, entre os verdadeiros vencedores nas épocas referidas pelas águias e aquilo que o clube da Luz 'reclama'.

O que o Benfica tem nas paredes do Seixal:

1979/80 - Benfica

1984/85 - Benfica

1988/89 - Benfica

2004/05 - Benfica

2013/14 - Benfica

2014/15 - Benfica

2015/16 - Benfica

2016/17 - Benfica





Os verdadeiros vencedores:

1979/80 - Boavista

1984/85 - FC Porto

1988/89 - V. Guimarães

2004/05 - FC Porto

2013/14 - FC Porto

2014/15 - Benfica

2015/16 - Sporting

2016/17 - Benfica

Todas as conquistas do Benfica na Supertaça:

1980/81 - Benfica

1985/86 - Benfica

1989/90 - Benfica

2005/06 - Benfica

2014/15 - Benfica

2016/17 - Benfica

2017/18 - Benfica

2019/20 - Benfica