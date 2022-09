AG da SAD do Benfica aprova cinco pontos a votação

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Foram aprovados os cinco pontos a votação na Assembleia Geral da SAD do Benfica, esta quinta-feira realizada no Pavilhão da Luz.





Entre os pontos aprovados está a proposta da Comissão de Remunerações de "adaptações e modificações à política de remunerações vigente", um tema quente devido ao prémio de 98 mil euros em variáveis pago a Domingos Soares de Oliveira – que embolsou 369 mil euros em remuneração fixa – numa época sem qualquer título. Além deste ponto, houve luz verde ao Relatório e Contas 2021/22, com resultado líquido negativo de 35.016.851 euros, e ainda aos três nomes propostos para a Comissão das Remunerações: João Albino Augusto, Virgílio Duque Vieira e Ana Teresa Porfírio."A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD informa que na Assembleia Geral realizada hoje, dia 29 de setembro de 2022, com início às 19.00 horas, foram aprovadas as propostas relativas aos pontos da ordem de trabalhos, nos termos seguintes:

• Aprovação do Relatório e Contas 2021/22, que compreende o período de 1 de julho de 2021 a 30 de junho de 2022, no qual foi apurado um resultado líquido negativo de 35.016.851 euros;

• Aprovação da proposta de aplicação de resultados, tendo o resultado apurado no período sido transferido para resultados acumulados;

• Aprovação de um voto de confiança no Conselho de Administração e no Conselho Fiscal, bem como nos respetivos membros e ainda no Revisor Oficial de Contas, pelo exercício dos seus cargos, durante o período compreendido entre 1 de julho de 2021 e 30 de junho de 2022;

• Aprovação da política de remuneração dos órgãos de administração e fiscalização e dos membros da Mesa da Assembleia Geral;

• Eleição dos membros da Comissão de Remunerações para o remanescente do mandato relativo ao quadriénio 2021/2025.

O Conselho de Administração

29 de setembro de 2022"