Agenda apreendida a José Bernardes com contactos de árbitros

Uma das três agendas apreendidas a José Bernardes, nas buscas domiciliárias realizadas pela Judiciária, em 2018, continha nomes e contactos de árbitros, adiantou ontem o ‘Jornal de Notícias’. Natural de Torres Vedras, o empresário é suspeito de ser testa de ferro do Benfica no alegado esquema de corrupção que envolve Bruno Paixão. As autoridades desconfiam que era da Best of Business que o antigo árbitro receberia o dinheiro. Outra das empresas a que terão sido feitos pagamentos pelo Benfica é a Dynethic. O contacto já foi retirado do site da consultora de sistemas de informação. O referido número é do Beloura Office Park, um polo empresarial.





tentou contactar a Dynethic através desse número e foi-nos dito que já não opera lá há mais de um ano.