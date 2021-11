Agente de Darwin diz que vai reunir-se com Rui Costa e fala em contactos "dos principais clubes europeus"

Edgardo Lasalvia, empresário de Darwin Núñez, contou numa entrevista ao site italiano 'tuttomercato' que tem sido contactado por muitos clubes europeus e que em breve vai reunir-se com Rui Costa, no sentido de discutir o futuro do jovem avançado uruguaio."O Darwin realmente tem um grande potencial, mas não somos condicionados pelos rumores dos jornais", explica o agente, quando confrontado com o interesse de alguns 'tubarões'. "Olhamos para essa situação com tranquilidade e orgulho, mas ele não deve ficar deslumbrado com os rumores. Tem consciência que está a viver um momento bonito e sabe que terá que continuar assim, sempre os pés no chão."Questionado sobre se recebeu algum contacto da Juventus, Lasalvia preferiu manter um certo secretismo. "Por respeito, e por uma questão de profissionalismo, não posso dizer os nomes das equipas com quem falámos. Os principais clubes europeus contactaram-nos para comprar o Darwin, isso significa que ele está a trabalhar bem."Depois, falou de uma reunião com o presidente dos encarnados. "Estamos em contacto com o Benfica e nos próximos dias vou para a Europa. Vamos ter um encontro com o Rui Costa, vamos trabalhar para uma negociação que terá lugar em junho ou julho. Estamos tranquilos, procuramos fazer o melhor por ele e pelo Benfica."Sobre a situação clínica do jogador, o empresário esclareceu o site italiano que Darwin não foi à seleção do Uruguai devido ao problema num joelho. "Sentiu um pouco de desconforto no final do último jogo que disputou, por isso não conseguiu estar na seleção. O joelho é mesmo que foi operado, a equipa médica preferiu deixá-lo a descansar, para evitar mais lesões."