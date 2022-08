Agente de Draxler ofereceu John Brooks ao Benfica

Roger Wittmann, empresário de Julian Draxler, ofereceu John Anthony Brooks ao Benfica, revelou o jornalista Pedro Sepúlveda. Depois de rejeitar Rúben Vezo, como Record adiantou , Roger Schmidt encontra-se agora a analisar o central norte-americano, que está sem clube depois de cinco anos ao serviço do Wolfsburgo. Desta forma, Brooks poderia chegar à Luz a custo zero.Brooks, de 29 anos, destaca-se pela estampa física (1,93 metros) e pela carreira sénior passada unicamente na Alemanha, primeiro no Hertha Berlim e depois no Wolfsburgo. Internacional pelos EUA em 45 ocasiões, Brooks tem dupla nacionalidade, tendo também representado a seleção germânica nas camadas jovens.A lesão de Morato, que vai ficar afastado dos relvados durante 4 a 8 semanas , assim como a iminente saída de Jan Vertonghen rumo ao Anderlecht , motivaram os encarnados a uma incursão no mercado tendo em visto o reforço do eixo defensivo.