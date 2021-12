Agente garante que "o Benfica está muito interessado em Ismail Cokcalis"

Ismail Cokcalis ainda não jogou esta temporada pelo Bursaspor, atual 15º classificado do segundo escalão do futebol turco. O lateral-direito, de 21 anos, está lesionado mas o agente do jogador, internacional pela seleções jovens turcas, assume que tem vários interessados. Um deles será o Benfica."O Benfica e três clubes de Istambul estão muito interessados nele: o Galatasaray, Besiktas e Fenerbahce. O Besiktas está disposto a avançar por ele em janeiro", referiu o representante do futebolista, Semih Albayrak, citado pelo jornal 'Fotospor'.