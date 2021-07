Agente garante que Valentino Lázaro quer ficar no Inter Milão

O empresário de Valentino Lázaro, lateral-direito apontado ao Benfica, encontrou-se esta segunda-feira com os responsáveis do Inter Milão para garantir que a vontade do jogador é ficar nos nerrazzuri.





"Tive um encontro com o Inter e expliquei-lhes que o Valentino quer ficar no clube. Ele já testou negativo à Covid-19 e dentro em pouco poderá juntar-se ao grupo", vincou Max Hagmayr em declarações aos jornalistas à saída das instalações do Inter Milão.