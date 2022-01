Agente ucraniano garante que Shevchenko recebeu oferta para ser treinador do Benfica

Segundo Record apurou, Shevchenko não tem qualquer oferta das águias neste momento.



Notícia atualizada às 18h20.

Andriy Shevchenko é apontado como hipótese para o banco do Benfica. O antigo colega de equipa de Rui Costa no AC Milan deixou o Génova após uma vitória em apenas 11 jogos na estreia ao serviço de um clube, depois de ter orientado a seleção da Ucrânia, país-natal que levou a uns históricos quartos-de-final do Euro'2020.Alex Velikikh, agente de futebol em Itália, na empresa Ultimate Sports, e também comentador, garantiu que o compatriota deve fazer agora uma pausa na carreira. Em alternativa, optar por treinar na Luz. "Acho que ele agora precisa de ter um período de pausa na carreira, que não deve ser adiado. Deve considerar a oferta do Benfica, que foi discutida anteriormente, ou talvez esperar por outro desafio", apontou à 'Oll TV' o empresário que passou também como observador pelos italianos do Cagliari.Para Velikikh, "a direção do Génova considerou que a visão do treinador sobre a formação de onze não coincidia com a visão que o diretor esportivo tinha". Por isso, os problemas internos associados à falta de resultados, poderão ter deixado a carreira de Shevchenko por terra no Génova.