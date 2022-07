«Aguentaste tanto tempo e lá para final de agosto estás perfeito»: médico dá boa nova a Lucas Veríssimo

Lucas Veríssimo está já a cumprir a fase final do processo de recuperação da lesão que a 7 de novembro o afastou dos relvados e poderá estar clinicamente apto para regressar na sua plenitude até final de agosto. A 25 de julho, o central brasileiro viajou até Barcelona, onde havia sido operado após uma rotura do ligamento cruzado anterior, a fim de ser observado pelo cirurgião Juan Carles Monllau.As notícias não podiam ser melhores. "Está quase, falta muito pouco! Não queiras correr mais rápido. Aguentaste tanto tempo e lá para finais de agosto estás perfeito, se não surgir nenhuma complicação, que eu não a espero, porque estás com um aspeto magnífico", disse Monllau, em conversa com Lucas Veríssimo revelada pela BTV. "Cada vez tens mais músculo, e o músculo é a tua segunda linha de defesa. Para entrar em 100 por cento com a equipa, receber contacto físico [em todos os lances], é melhor que a massa muscular dos quadríceps esteja nos 90 por cento. Faltam 10 por cento, não é nada", prosseguiu o cirurgião."O que eu queria ouvir dele foi o que eu ouvi, que tudo está a correr bem, que podemos continuar a progredir no trabalho e que estamos a chegar ao fim", atirou o defesa central, de 27 anos, acrescentando: "Não vejo a hora de trabalhar de novo com os meus companheiros, porque eu tenho feito oito meses de treino individual... A hora está a chegar."Empenho não faltará, garante Veríssimo. "Já estava a dar 100 por cento, vou aos 200, 300, vou dar ainda mais, porque o que eu quero é voltar bem para dar o meu melhor", disse ainda o jogador das águias.