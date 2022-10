Águia viaja amanhã para Israel

Os encarnados viajam amanhã para Israel. Ao que foi possível apurar, o plantel do Benfica treinará no Seixal, seguindo-se a conferência de imprensa do treinador e de um jogador, que se realizrá também em solo português.

A UEFA determina que pelo menos a conferência da equipa visitante tem de se realizar no local do jogo, desde que a viagem seja inferior a quatro horas, o que não é o caso. A ligação entre o aeroporto de Lisboa e o Ben-Gurion, que serve Jerusalém, é superior a isso. O resto do percurso será feito de autocarro, daí que seja tudo feito ainda no nosso país.

Depois do encontro com os flavienses, o plantel esteve ontem no Seixal, para o habitual treino de recuperação. A preparação para o duelo com os israelitas prossegue hoje.