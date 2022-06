Regresso da Eusébio Cup e estágio em Inglaterra: Benfica anuncia datas e jogos da pré-época

O Benfica anuncia, entre outras novidades, o regresso da Eusébio Cup, depois de um interregno de quatro anos. O Newcastle, de Inglaterra, irá ser o adversário, a 26 de julho, sendo a partida disputada no Estádio da Luz, segundo os magpies. O último jogo da prova havia sido diante do Lyon, em 2018, no Algarve.As águias confirmaram ainda um estágio de pré-época em Inglaterra entre 8 a 14 de julho, no St. George's Park, e garantem que a equipa de Roger Schmidt irá fazer pelo menos quatro jogos particulares, sempre em julho: com o Nice (dia 15), com o Fulham (17), com o At. Bilbao (22) na Suíça e, como já referido, ante o Newcastle (26).

Confira todas as datas:



27 de junho - arranque da pré-época

8 a 14 de julho - estágio em Inglaterra (St. George Park)

15 de julho - jogo com o Nice (Troféu do Algarve)

17 de julho - jogo com o Fulham (Troféu do Algarve)

22 de julho - jogo com o At. Bilbao

26 de julho - jogo com o Newcastle (Eusébio Cup)