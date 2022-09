«Ato de total desrespeito pelo Benfica»: águias condenam castigo a Henrique Araújo

"Há duas semanas tivemos um jogo contra o Mafra, em que temos um golo anulado que poderia ser o 2-2. A semana passada temos um golo anulado com o Estrela da Amadora. Esta semana temos uma expulsão… É uma expulsão de liga portuguesa. Já estamos habituados, é mais do mesmo. Isto é difícil para nós. Vemos isto a acontecer na equipa A do Benfica, na equipa B, nos juniores... Eu acredito que um dia vão voltar a respeitar o Benfica. Neste momento não estão a respeitar. Isto acaba por ser muito difícil para toda a gente que faz parte deste clube. Há que valorizar o trabalho de todos. O sacrifício foi incrível. Hoje não nos deixaram ganhar", disse à Sport TV após o final do jogo em Vila do Conde. Em abril, o dianteiro formado no Seixal foi crítico em relação ao desempenho do árbitro Cláudio Pereira , após uma derrota consentida nos minutos finais (2-1) do encontro da Liga Sabseg."Há duas semanas tivemos um jogo contra o Mafra, em que temos um golo anulado que poderia ser o 2-2. A semana passada temos um golo anulado com o Estrela da Amadora. Esta semana temos uma expulsão… É uma expulsão de liga portuguesa. Já estamos habituados, é mais do mesmo. Isto é difícil para nós. Vemos isto a acontecer na equipa A do Benfica, na equipa B, nos juniores... Eu acredito que um dia vão voltar a respeitar o Benfica. Neste momento não estão a respeitar. Isto acaba por ser muito difícil para toda a gente que faz parte deste clube. Há que valorizar o trabalho de todos. O sacrifício foi incrível. Hoje não nos deixaram ganhar", disse à Sport TV após o final do jogo em Vila do Conde.

O Benfica emitiu um comunicado garantindo estar ao lado de Henrique Araújo, castigado com um jogo de suspensão por críticas à arbitragem após o jogo com o Rio Ave, referente à temporada 2021/22."O Sport Lisboa e Benfica repudia de forma veemente o castigo aplicado hoje ao jogador Henrique Araújo pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol. Uma decisão inaceitável face ao teor das declarações, em mais um ato de total desrespeito pelo Benfica por parte deste órgão da FPF. Os jogadores do Benfica estão comprometidos e empenhados com o clube, com os objetivos imediatos que se avizinham, e o seu foco e ambição em nada se vão alterar com mais esta provocação por parte deste Conselho de Disciplina que já perdeu toda a credibilidade", pode ler-se na nota divulgada pelo site das águias.