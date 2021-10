Águias assinam parceria com Associação de Futebol das Ilhas Maurícias

O Benfica anunciou esta terça-feira ter acertado uma parceria com a Associação de Futebol das Ilhas Maurícias que terá a duração de oito anos. Segundo os encarnados, nas ilhas do Oceano Índico irá estar um coordenador-técnico do Benfica "a fim de adaptar as metodologias e a experiência do Sport Lisboa e Benfica na organização do futebol de formação da República das Maurícias".





Domingos Soares de Oliveira, CEO da SAD do Benfica, congratulou-se pelo acordo. "Esta parceria enquadra-se no nosso projeto de expansão internacional. Consideramos que o know-how que o Benfica tem nas áreas da formação e do futebol profissional são valências particulares e reconhecidas internacionalmente. É o oitavo país onde temos a nossa marca. Este projeto é diferente do mais tradicional em que abrimos uma Escola. Aqui, trazemos o know-how técnico e temos a certeza de que, tanto para o Benfica como para o país, será uma situação em que ambos vão sair vitoriosos", vincou o administrador da sociedade encarnada em declarações à BTV.Vikash Mootooveeren, vice-presidente da associação das República das Maurícias, explicou o porquê de optar pelo Benfica. "A experiência do Benfica, os seus jovens talentos e o desenvolvimento e método usado para o futebol são aspetos que vamos tentar aprender para que o Benfica nos possa ajudar no futuro, com o intuito de melhorarmos o nosso nível e competir com outras seleções do continente africano", sublinhou.