Temos uma novidade, @SLBenfica! Você quer que eu "conti" ou conta você? — América FC ? (@AmericaMG) January 6, 2022

Benfica e América Mineiro oficializaram o empréstimo de Germán Conti ao emblema brasileiro. O central argentino vai continuar por terras de Vera Cruz até ao final de 2022 mas antes do anúncio os dois clubes brincaram nas redes sociais, com o emblema brasileiro a lançar o tema no Twitter."Temos uma novidade, Benfica! Você quer que eu 'conti' ou conta você?", referiu o América Mineiro, através da rede social, antes da oficialização, ao que os encarnados responderam. "Se calhar o melhor é contarmos juntos", pode ler-se.