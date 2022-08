Águias lutam para agarrar 36 milhões de euros Para além do peso a nível desportivo, o apuramento para a fase de grupos da Liga dos Campeões representaria para as águias uma lufada de ar fresco também a nível financeiro, já que esse passaporte permite encaixar desde logo 36 milhões de euros. Ao prémio pela presença na próxima fase da prova milionária, acresce ainda um montante que tem a ver com a posição do clube da Luz no ranking da UEFA. Apesar de a temporada passada não ter corrido de feição, recorde-se que os encarnados rechearam os cofres e bateram recordes com a Champions. O emblema da Luz arrecadou 64,903 milhões de euros na edição 2021/22, que testemunhou a presença do Benfica nos quartos-de-final. O registo inédito foi conseguido graças aos 10,6M€ que as águias garantiram depois de superarem o Ajax nos ‘oitavos’, através de um golo de Darwin que deu a vitória (1-0)em Amesterdão e após um empate (2-2) na Luz. *





• Foto: Paulo Calado