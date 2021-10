Benfica pediu Mathias Villasanti ao Cerro Porteño como liquidação de dívida

O Benfica pediu ao Cerro Porteño o médio Mathias Villasanti como liquidação da dívida do clube paraguaio por Jorge Rojas. A revelação foi feita pelo vice-presidente do emblema sul-americano Víctor Agüero.





O Cerro vai ter de pagar ao Benfica uma indemnização de 750 mil euros, mais juros de mora desde 2016, depois de ter visto o Tribunal Arbitral do Desporto (TAS) indeferir o recurso e manter a decisão da FIFA. "Nunca negámos o incumprimento. O recurso foi pelo prazo e forma de pagamento. A determinada altura, o Benfica propôs que saldássemos a dívida com o passe de Mathias Villasanti", disse Agüero ao ‘Mundo Cerro’, adiantando que o clube "vai pagar ou tentar o acordo". Villasanti, de 24 anos, transferiu-se em agosto para o Grémio. O Benfica não foi notificado, por não trer sido incluído pelo Cerro no processo.Rojas, que aos 28 anos atua no Sol de América, trocou o Cerro pelo Benfica em 2013, tendo feito 17 jogos (marcou 2 golos) pela equipa B. Em 2016, após empréstimos a Belenenses e Gimnasia, regressou ao Cerro Porteño. No ano seguinte, as águias apresentaram queixa na FIFA, por incumprimento dos prazos de pagamento.