Águias recordam Eunice Muñoz como "uma das personalidades mais carismáticas e ilustres da família benfiquista"

O Benfica demonstrou esta sexta-feira o seu "profundo pesar" pela morte de Eunice Muñoz. O clube da Luz recorda a atriz, que faleceu hoje aos anos, como uma "das maiores referências da cultura portuguesa" e "uma das personalidades mais carismáticas e ilustres da Família Benfiquista"."É com enorme consternação que o Sport Lisboa e Benfica manifesta o seu profundo pesar pelo falecimento de Eunice Muñoz, uma das maiores referências da cultura portuguesa, atriz com uma carreira excecional no teatro e na televisão e uma das personalidades mais carismáticas e ilustres da Família Benfiquista.Aos familiares, aos amigos e a todos os seus admiradores, o Sport Lisboa e Benfica endereça as mais sentidas condolências. Um eterno aplauso".