Benfica satisfeito com empréstimo obrigacionista traça comparação com Sporting e FC Porto

"Este dado é ainda mais significativo tendo em conta os casos similares da FC Porto, SAD e Sporting, SAD ocorridos em anos recentes cuja colocação de dívida ficara aquém do pretendido, não obstante a taxa de juro praticada nessas operações, significativamente mais elevada do que a oferecida agora pela Benfica SAD", pode ler-se na 'News Benfica' publicada esta terça-feira.Sucesso no empréstimo obrigacionistaO pleno sucesso da emissão do empréstimo obrigacionista pela Benfica, SAD reflete a confiança dos investidores na instituição e em quem a dirige.Foram 1887 os investidores que, conhecedores do histórico incólume da Benfica, SAD no cumprimento escrupuloso das responsabilidades assumidas, tomaram a decisão de investir neste produto financeiro.O Presidente do Sport Lisboa e Benfica, Rui Costa, vincou essa ideia na mensagem divulgada após a conclusão do empréstimo obrigacionista, considerando que o sucesso deste "demonstra a confiança num projeto sólido e sustentado, na forma como sempre cumprimos os nossos compromissos ao longo destes anos".O contexto adverso resultante da retração da atividade económica, com implicações bem visíveis no setor do futebol, não impediu a total realização da emissão de obrigações, tendo a procura, inclusivamente, superado a oferta, promovendo assim a necessidade de rateio.Este dado é ainda mais significativo tendo em conta os casos similares da FC Porto, SAD e Sporting, SAD ocorridos em anos recentes cuja colocação de dívida ficara aquém do pretendido, não obstante a taxa de juro praticada nessas operações, significativamente mais elevada do que a oferecida agora pela Benfica, SAD.Assegurar o sucesso do empréstimo obrigacionista então em curso foi um dos objetivos primordiais definidos pela Direção do Clube em plenário após Rui Costa ter assumido a presidência.Os restantes desígnios e pressupostos até à marcação de eleições estão também a ser cumpridos, nomeadamente a estabilidade governativa, a normalidade da gestão corrente e a preparação e o acréscimo de competitividade das equipas de futebol e restantes modalidades. Um trabalho que prosseguirá ao longo das próximas semanas.Somos o Benfica e a nossa missão é ganhar!