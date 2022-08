Águias viajam hoje para a Dinamarca

Com Rui Costa a liderar a comitiva, os encarnados viajam hoje para a Dinamarca, onde amanhã defrontarão o Midtjylland, em partida da 2ª mão da 3ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões. O voo charters que transportará as águias tem partida prevista para as 17h10, com destino a Aarhus, cidade que dista perto de 35 quilómetros de Randers, onde se disputará o encontro.

O dia começa com a conferência de imprensa de Roger Schmidy e um jogador, às 12h15, no Benfica Campus, na qual será feita a antevisão do desafio. Para as 13 horas, está marcado o último treino dos encarnados antes da viagem com destino à Dinamarca. O regresso a Lisboa está marcado para quarta-feira. Lucas Veríssimo e João Victor, lesionados, são baixas certas.