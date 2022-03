Ajuda do Benfica segue sexta-feira para a Ucrânia

A ajuda humanitária do Benfica ao ucranianos segue amanhã, com destino à zona da fronteira da Polónia com a Ucrânia, revelou aJorge Miranda, diretor da Fundação do clube da Luz, uma das organizadoras desta recolha de bens.De Portugal vão sair cinco camiões - ainda há um sexto que poderá ir mais tarde. O responsável da Fundação Benfica estima que foram recolhidos perto de 120 toneladas de material, entre medicamentos, fraldas, alimentação para bebés e proteções para o frio.O carregamento deverá demorar entre dois a quatro dias, dependendo das rotas e das horas de descanso dos motorista, a chegar ao destino, sendo que esta operação está a ser coordenada com uma associação humanitária e conta a proteção do governo ucraniano.Depois de recolhidos os bens doados, foi montada uma verdadeira "fábrica" no Estádio da Luz, expressão utilizada por Jorge Miranda, onde participaram 75 voluntários a separar o material e empaletá-lo. Os camiões acabaram ontem de ser carregados, estando prontos a arrancar.