Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Ajustes no plantel começam no ataque: Rodrigo Pinho dá o tiro de partida Com o avançado quase fechado no Coritiba, a SAD ainda tem vários jogadores para libertar





• Foto: Rui Minderico