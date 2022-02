Al-Gharafa pretende manter Gabriel

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Botafogo, que foi adquirido pelo investidor norte-americano John Textor, também tem interesse em Gabriel e já fez sondagem junto dos seus representantes. Em processo de reorganização, o clube do Rio de Janeiro prepara oferta pelo futebolista. Uma coisa é certa, o médio quer cumprir o contrato de empréstimo até final, só admitindo voltar ao Brasil depois disso.



Contratado ao Leganés em 2018, Gabriel tem contrato com o Benfica até 2024.

O Al-Gharafa está interessado em segurar Gabriel, médio que está emprestado pelo Benfica até final da temporada. O clube, que ocupa o 4.º lugar do campeonato do Qatar, tem opção de compra de 6 milhões de euros.Ao queapurou, os responsáveis do Al-Gharafa ainda não decidiram se vão acionar a cláusula de opção de compra, mas já fizeram saber ao jogador que têm interesse em mantê-lo. O luso-brasileiro, de 28 anos, regista 6 golos e 7 assistências em 19 jogos realizados.