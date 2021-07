Al Musrati partilha foto de duelo com Gabriel e adeptos do Benfica reagem

Al Musrati, o preferido de Jorge Jesus para o meio-campo do Benfica, partilhou no Twitter um imagem de um duelo com Gabriel, sem legenda, causando inúmeras interpretações, nomeadamente de adeptos encarnados a dar já as boas-vindas ao médio. Ao que Record apurou, o líbio quis passar uma mensagem contra o racismo – na camisola de Gabriel está escrito ‘racismo não’.





"Isso significa que queres trocar com o Gabriel? Concordo. Come to Benfica [vem para o Benfica]", escreveu um internauta. "Só pode significar uma coisa: Welcome to Benfica [Bem-vindo ao Benfica]", atirou outro.Recorde-se que Al Musrati agrada a Jesus e tem sido sondado pelo Benfica, mas o valor pedido pelos bracarenses para libertar o jogador parece inviabilizar um possível negócio.