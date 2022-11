Alan Ruiz rendido a Enzo Fernández: «Parece que está em Portugal há 25 anos»

Enzo Fernández chegou apenas esta temporada ao Benfica mas tem cativado quem o acompanha, inclusivamente os adversários. É o caso de Alan Ruiz. O médio do Arouca está rendido ao seu compatriota."Fiquei muito impressionado ao ver Enzo Fernández em campo. Aqui em Portugal é difícil para os jogadores argentinos adaptarem-se tão rapidamente pela forma como jogam e ele fê-lo. Parece que está em Portugal há 25 anos. Já é importante e está a crescer", começou por aferir o internacional argentino em declarações ao jornal 'Olé'.O antigo criativo do Sporting garantiu que o ex-River Plate ainda será melhor. "Está a crescer e ainda vai ser mais importante. Fez-nos um golaço de fora da área e tinha feito outra na Liga dos Campeões. Há que nos sentarmos a olhar para ele e desfrutar. Lamentavelmente, quando nos defrontámos não pude falar com ele. Os clube maiores aqui [em Portugal] são meio ciumentos com estas coisas", indicou Alan Ruiz.