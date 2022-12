Alan Varela apontado ao Benfica

Alan Varela tem mostrado qualidades no Boca Juniors e vai chamando a atenção de vários clubes europeus. Um deles, segundo o ‘Sport’, é o Benfica, que segue de perto o médio argentino, de 21 anos. De acordo com o diário catalão, as águias equacionam avançar para a contratação de Varela caso Enzo Fernández seja transferido em 2023. Com contrato até dezembro de 2025 e uma cláusula de rescisão de 15 M€, Varela é seguido pelo Barcelona (como alternativa a Busquets) e Ajax. Ao que Record apurou, os encarnados não fizeram qualquer contacto pelo jogador.