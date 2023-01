Alarme no Benfica: Gonçalo Ramos sai lesionado

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Gonçalo Ramos saiu lesionado aos 58' do Paços de Ferreira-Benfica , aparentemente com uma lesão muscular. O avançado terá contraído o problema numa jogada em que se esticou para tentar responder a um centro da direita, ficando de imediato com queixas.O internacional português saiu lentamente pelo próprio pé, dando lugar a Musa.