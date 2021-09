Alemães adiantam abordagem de Bayern Munique e Bayer Leverkusen por Darwin

O portal alemão 'Fussball Transfers' adianta esta quinta-feira que Bayern Munique e Bayer Leverkusen abordaram o Benfica para saber da situação de Darwin Nuñez na recente janela de transferências. De acordo com o relato do site germânico, a abordagem das duas equipas acabou por não originar qualquer proposta formal por conta das elevadas exigências dos encarnados, mas tudo pode mudar no futuro, com a possibilidade de uma oferta poder chegar efetivamente à Luz.





Ainda segundo o 'Fussball Transfers', o avançado uruguaio, de 22 anos, será visto nos bávaros como um potencial sucessor de Robert Lewandowski, polaco que tem sido a grande figura mas que já vai nos 33 anos, o que torna urgente encontrar um substituto. O site alemão vai mais longe e diz mesmo que Darwin "cumpre todos os pré-requisitos para copiar o estilo de jogo de Lewandowski", muito por conta da sua capacidade física e dos seus 1,87 metros.O avançado uruguaio, lembre-se, tem contrato com o Benfica até 2025, estando blindado por uma cláusula de rescisão de 150 milhões de euros.