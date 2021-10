Alemães colocam Gonçalo Ramos na mira do Bayern Munique

O Bayern Munique não larga Gonçalo Ramos e, de acordo com o diário alemão ‘Bild’, começa a apertar o cerco ao avançado benfiquista, de 20 anos. Segundo a dita publicação, altos responsáveis do colosso bávaro reuniram com Jorge Mendes no último dia 19, véspera do confronto das águias com o líder da Bundesliga na Luz, no qual o dianteiro saltou do banco aos 81’. Entre vários temas debatidos esteve então o goleador encarnado.

De acordo com a mesma fonte, o presidente do Bayern, Herbert Hainer, o CEO, Oliver Kahn, o diretor-desportivo, Hasan Salihamidzic, e ainda o responsável pelo planeamento do plantel, Marco Nepe, sentaram-se à mesa com o agente português para tentar dar os primeiros passos rumo a uma possível contratação. Mendes não é, diga-se, o representante de Ramos – o jovem é agenciado por Mohamed Afzal, que inclusive intermediou a última renovação do jogador. No ano passado, Gonçalo Ramos estendeu a sua ligação com as águias até final de junho de 2025, ficando blindado com cláusula de rescisão de 120 milhões de euros.

Gonçalo Ramos, recorde-se, já está no radar do Bayern desde 2019 e começou a ficar na retina logo em 2018, depois de ter marcado um golo na vitória (3-0) sobre os bávaros na Youth League. No último confronto, só entrou na ponta final, mas os responsáveis do clube germânico vão acumulando relatórios. Nesta época, o avançado ainda não marcou nos 13 jogos de águia ao peito (5 como titular).