Alemães dão Roger Schmidt como "quase certo" no Benfica

Roger Schmidt parece estar cada vez mais perto de assumir o comando do Benfica. A 'Kicker', revista de desporto alemã, dá o treinador como "quase certo" nas águias, tal comoO técnico germânico deverá assumir o cargo no final da época, dia 1 de julho, aquando da saída de Nélson Veríssimo, sublinha a publicação.Recorde-se que Schimdt, de 55 anos, termina contrato com o PSV em junho. Já orientou equipas como o Salzburgo e o Bayer Leverkusen.