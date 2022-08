Alemães falam num negócio entre 10 e 15 milhões de euros por Kamada

O negócio de Daichi Kamada vai oscilar entre os 10 e os 15 milhões de euros, segundo avança o jornalista Florian Plettenberg, da Sky Sport Germany. O jogador japonês, de 26 anos, tem contrato com o Eintracht Frankfurt até 2023 e já comunicou ao treinador dos alemães que quer deixar o clube e que pretende assinar pelo Benfica.Contudo, o caso poderá complicar-se. Oliver Glasner, o técnico do Eintracht, não quer abrir mão do influente futebolista nipónico, que conta quatro golos em quatro jogos em 2022/23, e já o assumiu ao diretor desportivo Markus Krösche.Tal como Record adiantou em primeira mão , as negociações do Benfica por Kamada prosseguem e o acordo para que este possa jogar na Luz já esta temporada está próximo.