Alemães garantem que At. Madrid e E. Frankfurt fazem concorrência ao Benfica por André Silva

At. Madrid e Eintracht Frankfurt fazem concorrência ao Benfica por André Silva, de acordo com o que escreve o jornal alemão 'Frankfurter Rundschau'. O internacional português não estará feliz em Leipzig e a saída será o cenário mais provável.Conforme Record apurou após o 'Bild' noticiar, houve uma sondagem dos encarnados pelo jogador formado no FC Porto e que enverga a camisola do RB Leipzig desde 2021. Na Alemanha, garantem que o Benfica terá as melhores hipóteses de assegurar este verão os serviços do avançado, de 27 anos, mas que um regresso a Frankfurt não está descartado.Com Werner na equipa, o espaço de André Silva está 'fechado' e que retornar ao emblema onde esteve entre 2019 e 2021 e onde apontou 45 golos seria algo que agradaria às duas partes.A assistir a qualquer possibilidade, ainda que sem conversas estabelecidas ainda, estão os espanhóis do Atlético Madrid.