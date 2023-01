Alemães revelam conversas para Weigl ficar em definitivo no Borussia Mönchengladbach

Existem conversas entre Benfica e Borussia Mönchengladbach para que Julian Weigl passe a incorporar a formação germânica a título definitivo, segundo adianta o jornal 'Rheinische Post'.O médio, de 27 anos, está emprestado pelos encarnados à formação de Daniel Farke até ao final da temporada e tem cativado os responsáveis do atual oitavo classificado da Bundesliga.A cláusula de compra está fixada em 15 milhões de euros mas o emblema alemão quer contar com o jogador, que soma 12 presenças oficiais, por um valor inferior. Nenhum dos clubes sente pressão no desenrolar das negociações que podem culminar apenas no final da temporada.Em novembro último, o internacional pela Mannschaft expressou a vontade em "continuar" no emblema que atualmente defende.O Benfica comprou Weigl ao Borussia Dortmund em janeiro de 2020 a troco de 20 milhões de euros. De águia ao peito, o médio cumpriu 115 encontros oficiais.