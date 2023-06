Alex Telles fora dos planos do Benfica

Alex Telles não está nos planos do Benfica, ao contrário do que foi veiculado na imprensa brasileira, apurou. O lateral, que pertence aos quadros do Man. United e que esteve na última época cedido ao Sevilha, deve desvincular-se do emblema inglês no próximo mercado de transferências, mas não irá rumar ao Benfica.O clube da Luz tem vários jogadores referenciados para render Grimaldo, que deixou o Benfica para assinar pelo Bayer Leverkusen, mas o internacional brasileiro nunca esteve nos planos dos encarnados para reforçar o plantel de Roger Schmidt.