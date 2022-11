Alexander Bah convocado pela Dinamarca para o Mundial

"No fim de semana recebi os esclarecimentos que faltavam no início da semana. Estou feliz que a lista para o Mundial esteja completa. Quando há jogadores que entram, também há outros que ficaram de fora e tem sido difícil ter de informar os outros jogadores que eles não integram os convocados. Agora, estamos ansiosos para nos reunir e realizar os treinos antes da primeira partida no Mundial", explicou Kasper Hjulmand.



O jogador que chegou à Luz em 2022/23 proveniente do Slavia Praga vai, em conjunto com os restantes colegas de equipa, juntar-se à seleção a partir desta segunda-feira, em Copenhaga.

Bah é o sexto futebolista do Mundial convocado para o Qatar'2022. António Silva, João Mário e Gonçalo Ramos, por Portugal, e Otamendi e Enzo Fernández, pela Argentina, também foram chamados.

Alexander Bah foi convocado pela Dinamarca para o Mundial do Qatar. O lateral contratado pelo Benfica esta temporada integra o último lote de cinco jogadores revelado este domingo pelo selecionador Kasper Hjulmand.Além de Bah, titular hoje frente ao Gil Vicente, foram também o guarda-redes Frederik Rønnow (Union Berlin), o avançado Yussuf Poulsen (RB Leipzig) e os médios Robert Skov (Hoffenheim) e Christian Nørgaard (Brentford).