Alexander Bah já chegou a Lisboa: «Ansioso por começar»

Alexander Bah chegou esta segunda-feira à noite ao aeroporto de Lisboa e deverá ser oficializado como reforço do Benfica em breve."Estou satisfeito e orgulhoso por estar aqui e ansioso por começar. Foi um dia longo. Não posso falar muito agora. Amanhã falarei mais", atirou o lateral-direito, de 24 anos, à chegada. Bah fez-se acompanhar do empresário e tinha um funcionário do clube à sua espera.O defesa dinamarquês deverá assinar um contrato válido por cinco épocas com as águias, comodeu conta.