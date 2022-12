Alexander Bah já voltou ao trabalho no Seixal

Alexander Bah já está de volta aos treinos no Seixal. Depois da participação no Mundial 2022, ao serviço da Dinamarca, gozou uns dias de férias que já terminaram entretanto.Apesar de já ter regressado a Portugal, Bah não participou no jogo particular deste domingo com o Sevilh a, que resultou na primeira derrota das águias esta temporada.Com a eliminação de Portugal, voltarão também ao trabalho António Silva, João Mário e Gonçalo Ramos. Otamendi e Enzo Fernández continuam no Qatar em representação da Argentina.