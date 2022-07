Alexander Bah: «Temos tido treinos duros, mas estou a aprender todos os dias»

Alexander Bah recusa a ideia de que tenha garantido a titularidade, depois da exibição no primeiro jogo de preparação do Benfica. Diante do Reading, no estágio que decorre em St. George's Park, o lateral-direito contratado ao Slavia Praga lembra a concorrência.





Antes do treino vespertino deste domingo , o dinamarquês disse falou sobre as expectativas para esta temporada, acreditando que as águias estarão preparadas quando chegar o primeiro jogo oficial, a contar para a 3.ª pré-eliminatória da Champions."Foi um bom começo. Mesmo que não tivesse marcado, seria um bom começo. Temos treinado bem e foi bom ter participado no jogo.""Quando se vem para o Benfica, temos de ser ambiciosos e dar sempre 100 por cento. Queremos ganhar sempre, mas vamos pensar jogo a jogo.""Não, não, não! A pré-época e a temporada vão ser longas. Conheço os outros jogadores e têm bom futebol. Vamos ver.""Sinto-me bem. Temos tido treinos duros, mas estou a aprender todos os dias. Estou ansioso pelo início da fase de qualificação para a Liga dos Campeões e do campeonato.""Sou um fisicamente forte, que gosta de defender e atacar. A velocidade é outras das minhas características. Gosto de me envolver nos golos e assistências, mas também de não sofrer golos.""Temos de estar! Ainda faltam algumas semanas. Felizmente, temos um mês para trabalhar com um novo treinador. Sentimo-nos confortáveis e vamos estar preparados."