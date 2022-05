Alexander Bah vence o prémio de melhor defesa da República Checa

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Alexander Bah foi esta sexta-feira distinguido como o defesa do ano da liga checa 2021/22. O lateral-direito dinamarquês, de 24 anos, foi escolha recorrente no Slavia de Praga, contabilizando 42 partidas oficiais e seis golos apontados.O jogador que chegou à República Checa em 2020 é desejo do Benfica para a nova temporada em que a equipa será comandada por Roger Schmidt.