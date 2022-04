Almani Moreira deseja um futuro risonho ao filho: «Espero que o Diego seja melhor do que eu»

Almani Moreira é um velho conhecido dos portugueses. Formou-se no Sacavenense e jogou no Boavista, Gondomar, Gil Vicente, Atlético e Aves. O antigo extremo luso-guineense vê agora o filho Diego a brilhar no Benfica a alto nível, tendo este último ajudado as águias na conquista da UEFA Youth League. Almani brilhou três épocas e meia no Partizan e garantiu que gostava que o filho lá jogasse um dia."Espero que o Diego seja melhor que eu. Digo isso a todos os que me perguntam e realmente não espero nada menos dele. Quem sabe, talvez ele venha vá Partizan porque ele ama muito aquele clube. Ele disse-me que jogaria pelo Partizan. E eu digo 'Por que não?', isso seria ótimo para ele e para o clube. O meu coração estaria cheio e eu ficaria muito orgulhoso. Quem sabe, veremos", respondeu em declarações citadas pelo diário sérvio 'Kurir'.Já o avô de Diego, Helmuth Graf, jogou na equipa sénior do Standard Liège entre 1976 e 1982 e salientou o bom momento que o jovem está a passar."O que está a acontecer acho que é inédito para uma equipa de jovens. Do aeroporto ao centro da cidade, tudo era vermelho e branco à beira da estrada. É uma loucura. E vai trazer recordações excecionais ao Diego", vincou ao jornal belga 'DH'.