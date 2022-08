Almeida Lima destaca boa primeira parte

O vice-presidente do Benfica, Domingos Almeida Lima, revelou-se satisfeito com a estreia da equipa em jogos oficiais. "No primeiro jogo há sempre mais ansiedade. Acho que não entrámos muito bem, mas rapidamente invertemos o jogo e conseguimos fazer uma 1ª parte em grande estilo para animação dos mais de 50 mil adeptos que estiveram na Luz ", reagiu em declarações à BTV. Depois da goleada a abrir a época, Almeida Lima avisa que é hora de virar atenções para a jornada inaugural da Liga por ser "sempre importante entrar a ganhar no campeonato". Quanto à segunda mão, o vice-presidente das águias espera confirmar o desfecho favorável de modo a "encarar o playoff com tranquilidade e tempo para assentar ideias".