Vice-presidente do Benfica diz que árbitro Manuel Oliveira "é muito ligado ao FC Porto"

Domingos Almeida Lima, vice-presidente do Benfica, referiu que Manuel Oliveira é "muito ligado" ao FC Porto. Trata-se do árbitro da partida que opôs as águias ao Vizela na última jornada da Liga e em que os encarnados deixaram muitas críticas à arbitragem."O árbitro não é alguém que perfilhe grande simpatia pelo Benfica, é muito ligado ao FC Porto. Até nisso falta alguma prudência de quem nomeia os árbitros. Errar é normal, é humano. Quando se erra e há suspeições em relação às pessoas, isso vem agravar a tranquilidade dos juízes", referiu o dirigente na BTV, depois de ter falado da festa das Casas do Benfica, que vai ter lugar no domingo.Almeida Lima lembrou que "o Benfica sempre teve uma posição positiva" em relação à utilização do vídeo-árbitro, mas agora deixa críticas à forma como a ferramenta tem sido utilizada. "O que não estávamos à espera é que fosse um elemento de agravamento dessas situações, o que vem colocar a nu a utilidade que tem – ou não tem – na ajuda a quem dirige os jogos",descreveu antes de enumerar vários casos em que sente terem sido prejudiciais aos encarnados."O Benfica só este ano tem três ou quatro situações gravíssimas. O jogo no Estoril tirou-nos dois pontos, devido a falta sobre Gonçalo Ramos. Neste último com o Vizela houve falta de qualidade do VAR. Mas não só. O auxiliar que estava deste lado também tem obrigação. Daí o Benfica reclamar os áudios das conversas, acho estranho que não tenha visto", frisou em alusão a um penálti que o Benfica pediu devido a uma mão na bola de Ofori.O dirigente das águias ainda deixou críticas a outro árbitro: Artur Soares Dias. "Há outra situação aqui com o Gil Vicente. Aí é um tique de sobranceria do árbitro. Já é habitual. Quando as pessoas recebem muitos elogios têm tendência de olhar muito ao espelho. Ele olhou demais para o espelho e fez asneira", atirou.Assim, Almeida Lima considera que "há muita culpa" por parte dos organismos da cúpula da arbitragem. "A maior preocupação deles é levantar processos aos clubes por declarações de A, B ou C, quando muitas vezes essas declarações são uma chamada de atenção", argumentou antes de voltar ao VAR. "Não vamos eliminar o erro a 100 por cento, mas em relação ao VAR tem de haver consciencialização porque senão não faz sentido haver."O vice-presidente das águias enalteceu ainda a postura do Benfica em Amesterdão, frente ao Ajax. "Foi uma manifestação de benfiquismo como há muito não se via, não só no rectângulo de jogo. A forma como o Benfica se bateu foi heróica, estóica e inteligente, com grande determinação e crença no objetivo. Via-se que aqueles homens tinham em mente a estratégia que tinham de cumprir. Foram brilhantes e fantásticos, não só jogadores, como a equipa técnica, com o treinador à cabeça", salientou.Almeida Lima estendeu ainda os elogios aos adeptos. "Depois, aquela bancada fez o resto. Foi impressionante. Temos de reconhecer que Benfica não tem feito época positiva, com altos e baixos. O Benfica tido momentos de brilhantismo, como a passagem da fase de grupos da Champions, mas isto foi um balão de ensaio para o resto da temporada", sublinhou.