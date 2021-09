Almería já 'esfrega' as mãos com golos de Darwin

Quando no início de 2020/21 trocou Espanha pelo Benfica, Darwin Nuñez deixou nos cofres do Almería desde logo uma bem interessante soma de 24 milhões de euros, mas o encaixe do emblema do país vizinho pode não ficar por aí, já que reservou ainda 20% de uma mais valia no momento da venda.





Essa cláusula volta a dar que falar em Almería esta terça-feira, com o 'La Voz de Almería' a recordar a existência da mesma e a referir que o clube já "esfrega as mãos" com os golos que o avançado vem marcando, nomeadamente os dois que apontou diante do Boavista, na segunda-feira. "Os golos de Darwin Núñez são milhões de euros para o Benfica, mas também serão dinheiro para o Almería", escreve o jornal espanhol, já na expectativa de eventual negócio que permita às águias multiplicar o investimento feito na época passada.Até ao momento, refira-se, Darwin tem 18 golos marcados desde que chegou à Luz, num total de 49 jogos. Esta época, em cinco jogos tem quatro golos, marcados sempre aos pares, diante do Santa Clara e Boavista.