Álvaro Magalhães recorda o 7-1 em Alvalade: «Ainda hoje não sabemos o que aconteceu» Antigo central do Benfica esteve em campo no histórico duelo com o Sporting, a 14 de dezembro de 1986





• Foto: António Capela/Record