Alvo do Benfica deixa o campo em lágrimas e arrisca paragem prolongada

Alexsander é alvo do Benfica para a próxima temporada, como revelado pelo nosso jornal , mas viu o azar bater-lhe à porta. O jovem jogador do Fluminense terá de estar afastado da competição entre 45 a 90 dias depois de se lesionar esta madrugada na partida ante o Cruzeiro, orientado pelo português Pepa.O médio que pode atuar a lateral-esquerdo saiu do relvado em lágrimas e deixou o estádio apoiado por colegas de equipa, de muletas. O lance que ditou a lesão do jovem futebolista sucedeu já nos descontos da segunda parte, quando Wallisson, do Cruzeiro, lhe caiu em cima numa disputa de lance.Alexsander, de apenas 19 anos, é escolha recorrente no 'Flu' que se vê privado de um importante jogador na manobra de equipa."Aparentemente não é uma lesão grave. É uma lesão no joelho, mas aparentemente é um estiramento do [tendão] colateral. Mas vai fazer mais exames, mas provavelmente não é uma coisa grave. Sabemos que é um jogador cada vez mais importante para nós e esperamos que ele se recupere o mais rápido possível", frisou o técnico Fernando Diniz em conferência de imprensa.