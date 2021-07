Amanhã há sorteio da Champions: conheça os possíveis adversários do Benfica

Segunda-feira é dia de sorteios em Nyon, na Suíça, com a definição dos encontros das 3.ª pré-eliminatórias da Liga dos Campeões, Liga Europa e Conference League. Especial destaque para a prova rainha, num sorteio onde o Benfica ficará a saber qual o adversário que lhe calhará em sorte para essa mesma pré-eliminatória, a disputar nos dias 3/4 e 10 de agosto.





As águias entram como cabeças de série, o que lhes permite escapar a Shakhtar Donetsk, Monaco e uma outra equipa, que sairá do embate entre Celtic e Midtjylland. Quer isto dizer que os adversários nesta 3.ª pré-eliminatória podem ser o(comandado por Rui Vitória) e as equipas que vencerem os encontrosO sorteio da 3.ª pré-eliminatória decorre pelas 11 horas de Lisboa e definirá as equipas que chegarão ao playoff, que terá as suas partidas definidas a 2 de agosto, em novo sorteio a realizar em Nyon.Duas horas depois, pelas 13h, será a vez do Paços de Ferreira também ficar a conhecer o seu oponente na 3.ª pré-eliminatória da Conference League, tal como o Santa Clara, mas no caso dos açorianos há ainda que superar a eliminatória com os macedónios do Shkupi. Ambas as equipas entram como cabeças de série no sorteio e terão, em teoria, caminhos facilitados na terceira e mais recente prova de clubes da UEFA.