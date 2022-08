Amarelo dá outra cor às bancadas da Luz

Apenas um dia depois de o Benfica ter colocado à venda os dois equipamentos alternativos para a nova temporada, aquele que parece agradar mais aos sócios e adeptos das águias é o amarelo.

Duas horas antes do encontro com o Midtjylland, quando a reportagem de Record chegou ao Estádio da Luz e percorreu as imediações do recinto, foi possível observar dezenas de benfiquistas que já envergavam o novo ‘manto’. E muitos deles até já exibiam uma personalização com nome e/ou número na parte traseira da camisola. De resto, alguns dos exemplares tinham sido adquiridos pouco antes na loja oficial do clube junto ao estádio.

Além do amarelo como cor dominante, o 2º equipamento do Benfica para 2022/23 tem pormenores em preto nas mangas e é uma homenagem aos típicos elétricos que circulam na cidade de Lisboa.