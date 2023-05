Amarelos ainda geram cuidados

António Silva, Otamendi e Grimaldo estão disponíveis para o encontro com o Sp. Braga, depois de terem evitado o cartão amarelo na partida com o Gil Vicente, no último sábado.

Os dois centrais e o lateral-esquerdo, esteios da defesa, estavam em risco de exclusão, mas terminaram o encontro sem qualquer admoestação. Vlachodimos e Morato foram os únicos jogadores que viram o cartão amarelo no desafio do fim-de-semana.

Mesmo assim, com o aproximar do dérbi de Alvalade, na penúltima jornada do campeonato, esta situação ainda gera cuidados. Depois do duelo com o Sp. Braga, o Benfica visitará o Portimonense e, de seguida, o Sporting, fechando o campeonato em casa, diante do Santa Clara, no último fim-de-semana de maio.