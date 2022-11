América tenta novo empréstimo de Conti

Cedido pelo Benfica até final do presente ano civil ao América Mineiro, o defesa central Germán Conti deverá continuar por mais uma temporada no emblema brasileiro, de novo por empréstimo. Segundo adianta o portal Superesportes, os dirigentes do clube de Belo Horizonte fizeram notar o seu interesse em prolongar a cedência, tendo por parte do Benfica recebido uma resposta afirmativa.O América até detinha uma opção de compra pelo defesa de 28 anos, mas ao que tudo indica pretende por agora uma nova cedência, havendo a possibilidade de, depois deste segundo empréstimo, avançar efetivamente para a compra do passe em definitivo.No total, Conti fez 37 jogos pelo América este ano, tendo marcado um golo. O defesa, refira-se, tem contrato com o Benfica até final da temporada 2023/24.